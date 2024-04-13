В США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль

Соединенные Штаты предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника, передает РИА Новости.

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«Есть большая вероятность, что Иран атакует Израиль в первые часы воскресенья», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предостережением к Тегерану из-за его планов нанести удар по Израилю в ответ на его недавний удар по консульскому отделу посольства Ирана в Сирии. Президент США пообещал, что в случае эскалации конфликта Вашингтон будет всячески поддерживать Израиль.

До этого источник в Пентагоне сообщил, что США перебрасывают войска на Ближний Восток на фоне возможной атаки Ирана на Израиль. Он прокомментировал последствия удара Израиля по Дамаску, жертвой которого стал иранский генерал. По его словам, в ведомстве опасаются масштабной атаки Ирана на Израиль.