Шольц и Зеленский обсудили усиление украинской ПВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщил германский кабмин.

Стороны обсудили "варианты дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины". Они согласились, что необходимы дальнейшие усилия со стороны партнеров Киева в этом направлении. Шольц также проинформировал Зеленского о том, что Берлин отправит Киеву еще одну систему Patriot.

"Канцлер заверил, что ФРГ будет активно поддерживать инициативу Швейцарии по проведению международной мирной конференции на высоком уровне и будет стремиться к максимально широкому глобальному участию", - указывается в сообщении германской стороны.

Президент Швейцарии Виола Амхерд 10 апреля сообщила, что страна проведет конференцию по Украине в июне 2024 года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 12 апреля, что проведение конференции по Украине в Швейцарии - это "путь в никуда".