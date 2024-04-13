Восемь тысяч американцев потеряли работу из-за обрушения моста в Балтиморе

Около восьми тысяч человек потеряли работу после того, как порт Балтимора приостановил работу из-за обрушения моста имени Френсиса Скотта Ки, в который 26 марта врезался контейнеровоз Dali.

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"Многие сотрудники порта уже несколько недель не получают зарплату и ждут, когда возобновятся грузоперевозки, чтобы снова приступить к работе", - сообщил телеканал ABC News. "Мы не знаем, как долго они будут без работы", - заявил представитель профсоюза Ричард Крюгер. "Как долго будут расчищать залив? Как долго придется выносить это, ведь [работникам порта - прим. "РГ"] нужно оплачивать свои счета? Никто не знает. И, по правде, мы не знаем", - добавил он.

По его словам, под удар также попали жители прибрежной зоны, а также сотрудники учреждений, которые там располагаются. Теперь сотни семей не уверены, что смогут вовремя оплатить счета по ипотеке, образовательные и автокредиты.

Несмотря на то, что береговая охрана США прилагает серьезные усилия к разбору завалов, это крайне непростая задача: вода в этом месте очень мутная, видимость измеряется десятками сантиметров, из-за чего водолазы не могут работать быстрее, чем сейчас.

Инженерные подразделения армии США, которые также участвуют в ликвидации последствий обрушения, поставили амбициозную цель расчистить путь для менее крупных кораблей к концу апреля, а полностью восстановить работу порта уже к маю.

Порт Балтимора является девятым самым крупным портом в США по объему торговли. В прошлом году в порт прибыло грузов на 80 миллиардов долларов. При этом по импорту ряда товаров, таких как тяжелая сельскохозяйственная и строительная техника, сахар и гипс, Балтимор занимал первое место в США. Кроме того, именно через этот порт на американский рынок поступало значительное количество новых автомобилей.