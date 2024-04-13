Власти Ирана усомнились в планах атаковать Израиль

Власти Ирана еще не приняли окончательное решение нанести удары по Израилю. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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«В то время как планы атаковать Израиль обсуждаются, финальное решение не принято», — отметили журналисты, сославшись на близкого к иранским властям информатора.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю 12 апреля. В свою очередь Минобороны Израиля выразило готовность обороняться в случае нападения Ирана.