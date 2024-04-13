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Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами

Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и запастись генераторами.

Глава Минэнерго Украины призвал жителей запасаться генераторами
© РИА Новости

Об этом информирует украинский телеканал ТСН в своём Telegram-канале.

Галущенко добавил, что массовые отключения света возможны уже этой весной и летом.

При этом ранее министр утверждал, что Украине не грозит «тотальный блэкаут».

Кроме того, на Украине допустили повышение цен на электричество.

В мире
Герман Галущенко