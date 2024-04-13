Глава Минэнерго Украины призвал жителей запасаться генераторами

Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал жителей страны запасаться генераторами
Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и запастись генераторами.
Об этом информирует украинский телеканал ТСН в своём Telegram-канале.
Галущенко добавил, что массовые отключения света возможны уже этой весной и летом.
При этом ранее министр утверждал, что Украине не грозит «тотальный блэкаут».
Кроме того, на Украине допустили повышение цен на электричество.