Байден начал совещание с командой нацбезопасности из-за атаки Ирана

Президент США Джо Байден обсуждает атаку Ирана на Израиль с командой нацбезопасности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Президент США Джо Байден сейчас встречается со своей командой по национальной безопасности в ситуационном зале Белого дома, чтобы оценить атаку Ирана на Израиль», — говорится в материале.

Ранее Израиль и США подтвердили запуск Ираном беспилотников.

В самом Иране также подтвердили запуск БПЛА в сторону Израиля и анонсировали удар ракетами.

Также в США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль.