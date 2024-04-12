Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за покушением на него стоит Киев. Об этом он написал в Telegram-канале.

Экс-подполковник украинского ведомства обвинил в подрыве его машины в Москве 12 апреля киевские власти.

«Но ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — сказал Прозоров.

Ранее сообщалось, что под внедорожником на севере Москвы сработало взрывное устройство. Хозяином машины оказался экс-сотрудник СБУ. До переезда в Россию с 2014 года он, по его словам, сотрудничал со спецслужбами РФ.