Шольц заявил о снижении военного потенциала России из-за санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об эффективности западных санкций в отношении России, отметив, что они якобы привели к снижению ее военного потенциала. Об этом он заявил в интервью изданию Tageszeitung.

«Санкции призваны ограничить способность России вести эту войну. Это удалось. Но, конечно, страна со 140 миллионами жителей и большим количеством сырья не прекращает производство и потребление?» — подчеркнул Шольц.

Помимо этого он вновь возложил вину за прекращение поставок природного газа ФРГ на Москву, добавив, что Берлину удалось справиться с остановкой экономических связей с РФ с помощью государственных инвестиций.

Ранее члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) предложили ограничить импорт из России химического сырья на основе природного газа.