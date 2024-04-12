Президент Грузии назвала правящую партию "русской мечтой"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" "русской мечтой" из-за их политики.

"Это "русская мечта", - ответила Зурабишвили на вопрос телеведущей о том, можно ли "Грузинскую мечту" считать "русской" за проводимую ими политику и принимаемые решения.

Как отметила Зурабишвили, она долгое время воздерживалась от того, чтобы называть грузинское правительство пророссийским, так как институт президента подразумевает нейтральность, и такая оценка могла помешать европейскому пути Грузии. Но сейчас, по ее словам, страна находится на таком этапе, когда нужно спасать этот европейский путь.

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Зурабишвили свою позицию объяснила тем, что "Грузинская мечта" принимает незакономерные решения, если объяснять это предвыборным периодом. После получения Грузией в декабре статуса кандидата в члены ЕС и недавнего выхода футбольной сборной на чемпионат Европы, правящая партия повторно инициировала законопроект об иноагентах, снова разделив общество. По ее словам, такое может быть выгодно только России.

В последние пару лет Зурабишвили вошла в открытое противостояние с правящей партией. Она подвергает власти критике и обвиняет их в пророссийских действиях. В 2023 году "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили за ее зарубежные поездки, не согласованные с премьер-министром, однако сделать это не удалось из-за недостаточного числа мандатов в парламенте у правящей партии для отстранения президента.