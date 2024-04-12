Ввод в эксплуатацию КРК «Байтерек» запланирован на 2028 год

Космический ракетный комплекс "Байтерек" будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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"Согласно плану-графику работ по созданию КРК "Байтерек" с ракетой-носителем "Союз-5", в период с 2025 по 2027 год планируется провести три испытательных пуска", - следует из сообщения.

Отмечается, что первый испытательный пуск запланирован на конец 2025 года, второй произведут в октябре 2026 года, а третий в октябре 2027 года. При этом ввод КРК "Байтерек" запланирован на 2028 год.

До этого министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС). Глава ведомства не конкретизировал, кого и для каких исследований необходимо отправлять в космос. Он обратил внимание, что российская сторона обещает рассмотреть любые предложения.

В конце 2023 года Мусин обратился к РФ с предложением продолжить космические исследования на станции и отправить на орбиту казахстанского космонавта.