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Премьер Грузии обвинил переводчика в скандале из-за закона об иноагентах

Синхронный переводчик умышленно исказил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда тот говорил о грузинском законопроекте об иноагентах, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, речь идет о «прямой фальсификации». Премьер также уточнил, что переводчик является представителем одной из радикально оппозиционных партий, передает ТАСС.

Премьер Грузии обвинил переводчика в скандале из-за закона об иноагентах
© globallookpress.com
Несмотря на то, что переводчик открыто является одним из представителей одной из радикальной оппозиционной партий, он переводил этот брифинг и злоупотребил этой привилегией для искажения слов канцлера. Он исказил конкретное предложение, и в то время, как канцлер вообще не упомянул слов «закон об агентах», он использовал эту терминологию. Это была прямая фальсификация, — заявил Кобахидзе.

Речь идет о ситуации, которая произошла на брифинге с участием Кобахидзе и Шольца. Премьер упомянул законопроект «О прозрачности иностранного влияния», а переводчик, транслируя реакцию Шольца, заявил, что Германия критически относится к «закону об иноагентах». По словам Кобахидзе, немецкий канцлер в действительности не произносил этой формулировки. Ситуация вызвала скандал в Грузии.

Ранее премьер заявил, что правительство Грузии готово обсуждать закон «О прозрачности иностранного влияния» с западными партнерами. Он подчеркнул, что проект целиком соответствует правовым принципам.