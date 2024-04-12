$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Сенатор Вэнс назвал абсурдом нежелание Белого дома вести переговоры с Путиным

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно. RT на русском

«Белый дом снова и снова заявляет, что они не могут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это абсурд. У администрации [президента США Джо] Байдена нет жизнеспособного плана для победы украинцев в этой войне. Чем раньше американцы признают эту истину, тем скорее мы сможем исправить этот беспорядок и стать посредниками в достижении мира», - написал он в статье для газеты The New York Times. ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы. Российская газета

В США оценили нежелание Белого дома вести переговоры с Путиным
© РИА Новости
В мире
Обзор медиа