Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). ТАСС

«Республика Молдова приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, с возможностью в дальнейшем вернуться к его выполнению», — говорится в документе. RT на русском

Россия полностью вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 2023 году. В мае Госдума денонсировала его, а 7 ноября РФ завершила процедуру полного выхода. Lenta.ru