Швейцария намерена проанализировать заявления России о мирной конференции по Украине и решить в ближайшие дни, направлять ли приглашение Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, пишет «Прайм».

Ожидается, что конференция по Украине в Швейцарии пройдет 16-17 июня. Инициатором мероприятия выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. По данным СМИ, Швейцария планирует пригласить от 80 до ста стран, в том числе государства Глобального Юга. Евросоюз уже заявил о готовности принять участие в конференции.

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По словам Кассиса, Швейцария оценила упоминание президентом России Владимиром Путиным мирной конференции по украинскому кризису.

«Итак, мы находимся в форме нелинейного «танца» по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», - пояснил иностранных дел Швейцарии.

Накануне Владимир Путин обратил внимание на то, что Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, хотя и признали, что без нее невозможно вести диалог. По мнению главы государства, заявления о том, что без России ничего решить невозможно, одновременно с уверенность, что российским представителям нечего делать на конференции, – «это уже вообще паноптикум».