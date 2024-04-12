Эксперт оценил возможность прямой атаки Ирана на Израиль

Востоковед-арабист и политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал обострение в отношениях Ирана и Израиля, а также высказался о возможном ответе Тегерана на обстрел Израилем консульства страны в сирийском Дамаске.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на источник, осведомленный о разговоре министров иностранных дел Ирана и Германии, сообщил, что что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это «надлежащим» и «ограниченным» образом. По данным The Wall Street Journal, Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.

Прозвучавшие в последние пару суток «героические» заявления Ирана о том, что он «адекватно ответит» на удар Израиля по консульству, нанесет удары и так далее, больше похожи на политическую угрозу, хотя чем черт не шутит. Иран словами своего духовного лидера заявляет, что ответ будет «контролируемым» и «неэскалационным». Скорее всего, здесь имеется в виду то, что, если Иран и нанесет удары, то сделает это не самостоятельно, а с использованием своих прокси в регионе. Но основные прокси Ирана в регионе – это «Хезболла», а «Хезболла» уже давно наносит удары по территории Израиля, поэтому не совсем ясно, что здесь подразумевается. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Заявление иранских представителей в ООН, согласно которому Иран мог бы отказаться от планов по ответным действиям против Израиля, если Совет Безопасности ООН выступит с осуждением израильской атаки, эксперт назвал «загадочным».

«Это уже прямой шантаж. Тут Иран говорит о том, что, мол, смотрите, если вы сделаете шаг в нашу сторону, тогда мы «не будем плохими ребятами»… При этом ситуация осложняется тем, что Израиль до сих пор не признал, что это именно он нанес удар по иранскому консульству в Сирии - пока это только выводы, которые делают внешние акторы, а Израиль и не отрицал, но и не признал [своей причастности к атаке]. Обычно же Израиль признает удары, которые он совершает по иранским объектам не территории Сирии, поэтому ситуация выглядит очень туманной. Остается вопрос о том, зачем вообще этот удар был нужен Израилю, учитывая нынешнюю ситуацию, если это вообще был Израиль», - сказал Чупрыгин.

Востоковед вместе с тем прокомментировал сообщения Reuters о нежелании США быть втянутыми в возможный конфликт между Ираном и Израилем.

«США в этом плане не одиноки. Дело в том, что не только США, но и Евросоюз, и вообще все государственные акторы в регионе не хотят ввязываться ни в какой конфликт. Также нужно отметить, что с самого начала конфликта в секторе Газа Иран делал все от себя возможное, чтобы не быть втянутым в противостояние... Конечно, США не хотят втягиваться, потому что кому нужна очередная война на Ближнем Востоке? С конфликтом в секторе Газа и так никто не может справиться… Вообще мне непонятны утверждения о том, что нанесенный куда-то Ираном удар приведет к новой войне на Ближнем Востоке. Войне между кем и кем? К войне между Ираном и Израилем? Ну у этих государств нет общей границы. Я что-то не понимаю, как они собираются друг с другом воевать - одни будут «швырять» ракеты, а другие наносить удары с использованием авиации? Война – это наземные операции, но я не вижу никакой возможности их там проводить», - заключил Чупрыгин.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в телефонной беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином, что возможный прямой удар Ирана по еврейскому государству потребует «соответствующего ответа» с израильской стороны.