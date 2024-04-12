Кулеба призвал ставить союзников Украины в «неудобное положение»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинским дипломатам необходимо выводить союзников Киева «из зоны комфорта», поскольку обычный диалог не приносит нужных результатов для Украины. Газета.Ru

«[Нужно] не бояться ставить партнеров в неудобное положение. Обычно с друзьями мы себя ведем особенно нежно, но в условиях войны разница между вами и друзьями заключается в том, что, если вы умрете, они положат цветы на вашу могилку, вспомнят дружбу и продолжат жить своей жизнью, а вы умрете. И если цена вашего выживания — это вытянуть друзей из зоны комфорта, то вам надо это делать», — сказал Кулеба. News.ru

При этом Кулеба признал, что такое поведение неизбежно вызывает скандалы и резонанс. Однако, по его мнению, Киев вправе так вести себя, когда «дружеский тихий разговор» за закрытыми дверями не приносит желаемых результатов. Российская газета