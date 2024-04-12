Уход от санкций признали в Европе уголовным преступлением

В Европе уход от санкций и их нарушение признали уголовным преступлением. Об этом со ссылкой на утвержденную Советом Европейского союза (ЕС) директиву пишет ТАСС.

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В документе предусматриваются «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушений или обход санкций ЕС в государствах-членах». Теперь ряд действий включили в перечень уголовных преступлений во всех странах Евросоюза. К ним относятся, например, помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или ведение запрещенной финансовой деятельности.

Государства ЕС должны обеспечить преследование таких преступлений «эффективными и соразмерными» уголовными наказаниями.