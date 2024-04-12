Стало известно о новой кадровой перестановке на Украине

На Украине по решению кабинета министров страны уволен Николай Точицкий, занимавший должность первого заместителя главы МИД, сообщил в Telegram депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). News.ru

Законодатель отметил, что на пост заместителя главы внешнеполитического ведомства был назначен Андрей Сибига. До этого он занимал должность заместителя руководителя офиса президента. Газета.Ru

Депутат уточнил, что в ближайшее время также появится указ о назначении Точицкого заместителем главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. ТАСС