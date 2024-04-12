На Украине заявили о серьезных проблемах в энергосистеме

На Украине от тепловой генерации электроэнергии осталось менее 20%, чем было доступно до 22 марта этого года, и избежать отключений по всей стране вряд ли удастся. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

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В конце марта российские войска возобновили удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей в результате масштабных ударов по украинским теплоэлектростанциям.

ВС РФ нанесли удар по объектам ТЭК Украины

Накануне украинская компания «Центрэнерго» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. При этом мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что почти вся критическая энергоинфраструктура города разрушена, в том числе все трансформаторные подстанции, а также повреждена ТЭЦ.

О том, что около 80% мощностей энергохолдинга ДТЭК повреждены или разрушены полностью, исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук заявлял до обстрела 11 апреля, напоминает украинское издание.

«Последствия атаки в компании не раскрывают, но можно сделать вывод, что цифра в 80% поврежденных или разрушенных объектов уже утратила актуальность. Таким образом, от тепловой генерации осталось менее 20%, чем было доступно до 22 марта этого года», - констатируют журналисты.

По данным издания, в случае продолжения атак на тепловые и гидроэлектростанции, выполняющие роль маневровых, может быть полностью нарушен баланс в энергосистеме, так уже невозможно будет поднимать производство электроэнергии в пиковые часы.

«Украине будет доступна только базовая генерация, то есть атомные электростанции. Также будут работать солнечные и ветровые электростанции, часть потребления будет покрываться за счет импорта и аварийной помощи. Кроме потери большого объема производства, который пока нечем заменить, уничтожение ТЭС существенно усложнит работу диспетчеров», - говорится в статье.

Ситуация уже критическая, уверяет издание, но пока удается избегать масштабных отключений за счет того, что уже обесточены многие потребители в Харькове, регулярно поступает помощь от европейской энергосистемы и страна находится на нижнем пике потребления.