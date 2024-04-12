Глава МВД Эстонии предложит признать РПЦ «террористической организацией»

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложит парламенту страны признать Московский патриархат «террористической организацией», чтобы запретить Русскую православную церковь в Эстонии. Об этом сообщает ERR со ссылкой на эфир канала ETV.

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Ранее Ляэнеметс потребовал, чтобы Эстонская православная церковь (ЭПЦ) Московского патриархата разорвала связи с РПЦ.

Представитель ЭПЦ в ответ заявил, что церковь не находится в прямом подчинении Московского патриарха и не может нести ответственность за высказывания РПЦ по украинскому кризису. Также в ЭПЦ подчеркивали, что исторически и канонически связаны с РПЦ. Как отмечает ERR, своим ответом церковь «по сути, отвергла требование Ляэнеметса».

Министр сослался на результаты экспертизы МВД и оценку полиции безопасности, заявив, что у него «не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей» между ЭПЦ и Московским патриархом.