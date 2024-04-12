NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о визите экс-президента на Украину

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский в частном порядке пригласил политика посетить Украину.

Об этом пишет New York Post.

«Не было никаких попыток установить контакт», — говорится в статье.

Ранее Зеленский заявил, что готов ехать с Трампом в зону боевых действий.

Также в CNN отметили, что Трамп при победе может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.