NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о визите экс-президента на Украину
Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский в частном порядке пригласил политика посетить Украину.
Об этом пишет New York Post.
«Не было никаких попыток установить контакт», — говорится в статье.
Ранее Зеленский заявил, что готов ехать с Трампом в зону боевых действий.
Также в CNN отметили, что Трамп при победе может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.