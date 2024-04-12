Bloomberg: чиновники США и Венесуэлы провели тайную встречу в Мехико

Высокопоставленные чиновники США и Венесуэлы провели тайные переговоры в Мехико во вторник. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

© РИА Новости

Согласно их данным, представители администрации американского президента, включая чиновника из Совета национальной безопасности США, и представители правительства Венесуэлы, в том числе спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, встретились в столице Мексики, чтобы обсудить условия проведения выборов в Боливарианской Республике. Отмечается, что встреча прошла в преддверии даты возможного возобновления санкций Вашингтона против Каракаса в нефтегазовом и золотодобывающем секторах.

Совет нацбезопасности США отказался от комментариев, а министерство связи и информации Венесуэлы пока не ответило на запрос Bloomberg.

В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая венесуэльскую радикальную оппозицию, заключили в Барбадосе Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить всем оппозиционным лидерам республики возможность участия в президентских выборах.

После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении принятого ранее решения лишить политических прав победившую на праймериз крайне правой оппозиции Марию Корину Мачадо, что не дает ей права участвовать в президентских выборах, США обвинили венесуэльские власти в нарушении соглашения. Белый дом заявлял, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить некоторые экономические санкции, которые были временно отменены по результатам переговоров в Барбадосе. В январе Госдепартамент США заявил, что действие американских санкций против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах возобновится с 18 апреля.