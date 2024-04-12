Посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю

Сотрудники посольства США в Израиле и члены их семей в ближайшее время обязаны отказаться от поездок по Израилю и оставаться в крупных городах центральной части страны. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дипмиссии на фоне недавних угроз Ирана нанести удар по израильской территории.

"Из соображений предосторожности правительственным служащим США и членам их семей до дальнейшего уведомления запрещено лично выезжать за пределы Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Ехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы. Сотрудникам правительства США разрешен транзит между этими тремя районами для личных поездок", - говорится в заявлении.

Посольство также напомнило всем гражданам США о "постоянной необходимости проявлять осторожность и повышать осведомленность о личной безопасности, поскольку инциденты в сфере безопасности часто происходят без предупреждения". По оценке американских дипломатов, обстановка в регионе остается сложной и "может быстро меняться в зависимости от политической ситуации и последних событий". При этом Иран напрямую в тексте не упоминается.