США предостерегли Иран от эскалации

Соединенные Штаты предостерегли Иран от дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке в ответ на обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

"Безусловно, мы не хотим, чтобы этот конфликт распространялся. Мы ясно дали это понять. Мы также ясно дали понять Ирану, что мы не причастны к удару по Дамаску", - сказала она. "Мы предупредили Иран, чтобы он не использовал эту атаку как повод для дальнейшей эскалации в регионе или атак на американские объекты или персонал", - подчеркнула представитель Белого дома, Она не уточнила, предостерегали ли США от ударов по Израилю и ответил ли Тегеран на предупреждения Вашингтона.

Жан-Пьер также ушла от ответа на вопрос о том, готовы ли США совместно с Израилем ответить на возможные атаки со стороны Ирана, если они будут иметь место.

"Я была бы очень осторожна. Я хотела бы воздержаться от гипотез, - сказала она. - Мы очень четко заявили, что мы непоколебимо поддерживаем Израиль, это не меняется. Я просто не буду сейчас вдаваться в подробности наших операций".

Управление по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) 1 апреля заявило о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.

Иран назвал условие отказа от ответа на израильский удар по консульству

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.