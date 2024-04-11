Трамп вновь предложил Байдену провести дебаты

Бывший президент США Дональд Трамп вновь обратился к нынешнему американскому лидеры Джо Байдену с предложением провести дебаты в преддверии президентских выборов.

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"Джо Байден, самый худший президент в истории США, я приглашаю тебя на дебаты. Мы должны обсудить, что происходит и в каком направлении движемся, это наш долг перед страной и американцами. В любое время, в любом месте", - сказал Трамп на видео, опубликованном на его странице в соцсети Truth Social.

Ранее газета The New York Times информировала, что основные американские телекомпании и телеканалы, среди которых ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News, намерены призвать Байдена и Трампа принять участие в теледебатах в преддверии президентских выборов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства.

Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.