Принца Уильяма заметили в пабе с тещей

Принца Уильяма заметили в пабе в компании своей тещи Кэрол Миддлтон — матери его онкобольной жены Кейт. Об этом сообщает Daily Mail.

Уильям с женой и тремя детьми проводят пасхальные каникулы в поместье Анмер-Холл в Норфолке. Позже к ним присоединились родители Кейт Кэрол и Майкл.

По данным королевского биографа Ричарда Идена, 6 апреля Уильям вместе с тещей посетили заведение в Северном Норфолке.

«Все было очень сдержанно, без большой помпы. Уильям просто зашел в паб. Он был с Кэрол Миддлтон. Кейт к ним не присоединилась», — сообщил он.

Иден подчеркнул, что Уильям и Кэрол провели в пабе немного время, но за душевным разговором. Принц признался, что ему понравился поход в паб с тещей и он рад, что проводит время со своей семьей в сельской местности.

Ранее после долгого молчания Кейт Миддлтон вышла на связь и сообщила, что у нее обнаружили онкологию. На данный момент она проходит курс химиотерапии. Также онкологическое заболевание выявили у короля Карла III.