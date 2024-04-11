Зеленский призвал Европу не показывать свою слабость

Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) должны начать в июне, ведь Европе нужно показать России, что она не проявляет слабости. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что каждая демократическая нация в Европе, которая «разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства», должна быть членом ЕС и НАТО. Это, считает он, нужно подтвердить «реальными действиями».