Лукашенко оценил необходимость в «санитарной зоне» вдоль границы с Украиной

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании «санитарной зоны» на границе с Украиной. Перед встречей в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным глава республики сказал журналистам, что создание такой зоны вдоль границы Украины и России — это сложный вопрос, видеозапись комментария Лукашенко опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украины с Россией — ее надо еще создать, это же не простые вопросы. Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих сторон, а от западных государств, — отметил президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что создание буферной, или санитарной, зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Военный политолог Александр Перенджиев предполагал, что граница санитарной зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где они точно будут располагаться, бессмысленно.