ООН призвала прекратить удары по Запорожской АЭС

ООН поддержала призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратить удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил помощник генсека Всемирной организации Мирослав Енча. Его цитирует РИА Новости.

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«Мы присоединяемся к призыву гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси немедленно прекратить подобные непростительные атаки с целью избежания крупного ядерного инцидента», — сказал он на заседании Совбеза ООН.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку дронов на ЗАЭС безответственным и опасным.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.