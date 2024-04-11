Политолог Константин Блохин прокомментировал сообщения о планах кандидата в президенты США Дональда Трампа в случае избрания на пост главы государства поделить страны НАТО на «два сорта», а также склонить Украину к переговорам с Россией.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в случае возвращения в Белый дом намерен разделить страны НАТО на «два сорта» в зависимости от расходов на оборону, а также склонить Украину к переговорам с Россией. По данным источников телеканала, Трамп планирует продвигать идею «двухуровневого» НАТО, чтобы страны, тратящие на оборону менее 2% от ВВП, не были защищены 5-й статьей о гарантированной защите при нападении. Также в случае возвращения на пост президента США Трамп намерен как можно скорее остановить конфликт на Украине путем переговоров.

Мы знаем, что Трамп относится к НАТО крайне негативно, он неоднократно говорил, что собирается вывести США из Североатлантического альянса, однако все это – его личные «хотелки». Не факт, что, когда Трамп придет к власти (а, скорее всего, именно он победит на президентских выборах), правящий истеблишмент позволит ему это сделать. Да, Трамп – не филантроп и не пацифист, он в первую очередь бизнесмен, поэтому он все измеряет деньгами. Он всегда задается вопросами о том, выгодно ли США поддерживать ту или иную страну, ту или иную организацию, сколько денег она получает и так далее. К этому принципу Трамп сводит чуть ли не все международные дела, поэтому мы еще посмотрим на его действия. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Тема повышения обороноспособности стран НАТО уже активно обсуждается и без участия Дональда Трампа, подчеркнул собеседник.

«Думаю, что милитаризация Европы будет происходить так или иначе. Конечно, она будет носить сугубо антироссийскую направленность, однако формат ее проведения в большей степени будет зависеть от Европы – станут ли там проводить эту милитаризацию в рамках НАТО или же будут делать это отдельно от альянса, создавая альтернативные структуры? США и Трампу нужно, чтобы все это проходило в рамках НАТО, поскольку такая милитаризация – это деньги в американский ВПК, это усиление контроля Вашингтона над Европой. Альтернативные НАТО модели при этом нежелательны для США», - отметил собеседник Рамблера.

Говоря о планах Трампа склонить Киев к переговорам с Москвой, Блохин подчеркнул, что американский политик негативно относится к Украине.

«У Трампа много негативных ассоциаций с этой страной, к примеру, из-за Украины был осужден его ближайший друг Пол Манафорт, а самому Траму [в годы его президентства] демократы чуть было не объявили импичмент после разговора с [главой Украины Владимиром] Зеленским. То есть на самом деле Украина для Трампа – это лишь разменная монета в большой геополитической игре между Россией, Китаем и США, не более того», - сказал эксперт.

Своим главным противником Трамп видит Китай, добавил политолог.

«Ключевой вопрос здесь заключается в том, позволит ли правящий истеблишмент США Трампу реализовать его курс. Ведь мы помним, что, будучи президентом США, Трамп уже пытался улучшить отношения с Россией, но ему не позволили это сделать. И не факт, что правящие элиты дадут ему это сделать, если он вновь станет президентом США… В личной системе координат Трампа Украина находится на первом месте с конца. Это же касается и тех политиков, которые его окружают», - подчеркнул эксперт.

Блохин вместе с тем выразил мнение, что ближе к 2030 году «внимание США к Украине будет снижаться».

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«Согласно всем прогнозам, к 2030 году как в плане экономики, так и в военном плане главным противником США будет Китай. И если США будут концентрироваться на Восточной Европе, на Украине, то они проиграют Китаю главное – они проиграют свое «мировое господство». Так что посмотрим, совпадут ли взгляды Трампа со взглядами бюрократии в момент его президентства», - заключил эксперт.

Ранее Трамп отклонил приглашение Зеленского приехать с визитом на Украину.