Макрон призвал ускорить переход к военной экономике во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике. Газета.Ru

«Переход к военной экономике в настоящее время необходим. Повсюду в Европе наблюдается рост военных расходов и оборонных заказов», — заявил Макрон. Lenta.ru

Поездка в Бержерак (департамент Дордонь на западе Франции) была приурочена к церемонии закладки первого камня в основание будущего завода по производству пороха Eurenco. Предприятие должно быть построено в 2025 году и выпускать по 1,2 тыс. тонн пороха в год. ТАСС