Евросоюз предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

Посол Евросоюза в Грузии Павел Гречинский заявил, что законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями. Газета.Ru

«В нынешнем виде этот законопроект несовместим, особенно в нынешнем контексте Еврокомиссии будет очень сложно дать положительную оценку, если этот закон будет принят. Я понимаю, что это только предложение, будут дискуссии», — сказал он. Герчинский выразил надежду, что удастся найти способ обеспечить прозрачность без стигматизации организаций, которые играют важную роль на пути Грузии к присоединению к ЕС. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что грузинский президент Саломе Зурабишвили планировала наложить вето на документ. ТАСС