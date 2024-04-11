В Британии призвали власти напасть на Иран в случае удара по Израилю

Колумнист британской газеты The Telegraph Ричард Кемп призвал власти Великобритании напасть на Иран, если последний нанесет удар по Израилю. В статье журналист отметил, что Лондон несет ответственность перед израильскими властями, как и Вашингтон.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Иране и разведке США заявили, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, в том числе по объектам энергетики. Для этого якобы планируется применить баллистические ракеты и ударные беспилотники. Это может стать ответом на авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске.

Кемп напомнил о заявлении главы МИД страны Дэвида Кэмерона о том, что британские власти «поддерживают право Израиля на самооборону». Эти слова должны «стать чем-то большим, чем обычная банальность».

«Великобритания должна быть готова предпринять прямые военные действия против Ирана», — добавил колумнист.

Автор статьи отметил, что жесткая политика экс-президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана сменилась «коленопреклоненным умиротворением» с приходом в Белый дом Джо Байдена. Вместе с другими решениями американских властей это стало для Ирана «красной тряпкой». При этом Великобритания также махала «собственной красной тряпкой прямо рядом с Вашингтоном».

Кемп считает, что подобная стратегическая некомпетентность стран Запада способствовала сегодняшнему конфликту Израиля с группировкой ХАМАС и росту напряженности в регионе. Кроме того, арабские страны стали искать защиты не у Запада, а у других стран, в том числе России и Китая.