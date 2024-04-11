Доходы Порошенко увеличились в 20 раз после 2022 года

Ежегодные доходы бывшего президента Украины Петра Порошенко увеличились в 10 раз в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) республики.

Утверждается, что Порошенко задекларировал ежегодный доход в 1,4 миллиарда гривен (3,2 миллиарда рублей) в 2022 и 2023 годах. Для сравнения, доход предпринимателя за 2021 год составил 162 миллиона гривен (372,6 миллиона рублей).

Таким образом, за 2021 год политик заработал в 20 раз меньше, чем за время с начала военного положения в стране. Также отмечается, что в 2023 году экс-президент Украины вывел 18 миллионов долларов из страны с помощью покупки ценных бумаг за рубежом.

Порошенко: Украине не нужны солдаты стран Запада, но нужны боеприпасы

Ранее Порошенко заявил о получении денег от властей Венгрии перед неудачной попыткой выезда из страны. Бизнесмен указал в своей декларации получение от правительства Венгрии 37 миллионов евро.