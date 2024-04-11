Утечка радиации произошла на заводе во Франции

Утечка радиации произошла на металлургическом заводе в городе Кольмаре из-за проблем с аппаратом по проверке сварных швов, испускающим гамма-излучение. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

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По данным издания, о том, что аппарат не получается остановить и произошла утечка радиоактивного элемента иридий-192, металлургическая компания ADF сообщила накануне вечером.

Сегодня территория на 130 метров вокруг завода все еще оставалась оцеплена. Всех сотрудников эвакуировали из здания. Но на месте находились «множество полицейских, пожарных, а также представителей гражданского общества», отмечается в статье.

Ожидается прибытие специалистов, чтобы остановить аппарат и оценить риски для сотрудников в соответствии с протоколом Национального агентства по безопасности атомной энергетики (ASN).

«Не следует опасаться риска заражения или рассеивания», - заверили в префектуре Верхнего Рейна.

В свою очередь мэр Кольмара Эрик Страуманн рассказал в соцсетях, что порядка 15 жителей прилегающей к заводу улицы были эвакуированы. Он также подтвердил, что «рисков заражения и распространения радиации нет», сообщает РИА Новости.

Ранее во французском торговом порту Сета произошел взрыв на заводе по переработке масла Saipol. По предварительным данным, причиной стало возгорание чана с этанолом. После взрыва на территории предприятия распространился пожар — пламенем был охвачен весь периметр завода.