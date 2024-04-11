ФБР обеспокоилось терактом в США после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоилось возможным терактом в США после событий в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет Reuters. Lenta.ru

Отмечается, что официальные лица США в этот момент были обеспокоены другим: возможностью нападения вдохновленных войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Ura.Ru

«Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращенное вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома», — заявил директор ведомства Кристофер Рей. Газета.Ru