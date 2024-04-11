Глава Гагаузии обвинила президента Молдавии во лжи

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что власти в Кишиневе сотрудничают с регионом. Газета.Ru

«Вы говорите о необходимости участия обеих сторон в диалоге, как будто вы в нем участвуете, а я его избегаю? Вы не признаете мое избрание, не подписываете указ о моем включении в состав правительства, отказываетесь вести диалог со мной и исполнительной властью автономии. <…> Приезжаете в Гагаузию только тогда, когда меня нет», - написала Гуцул. ТАСС

Кроме того, Гуцул опровергла слова Санду о том, что Гагаузия якобы имеет привилегии в сфере налогооблажения. «Все виды республиканских налогов платят бюджетники и частные предприятия. Это противопоставление одних граждан другим и разжигание межнациональной розни в чистом виде», - подчеркнула глава автономии. Российская газета