В норвежском городе обратились к ЕК с необычной просьбой

Самый северный регион Норвегии - коммуна Вадсё - обратился к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой перевести его на часовой пояс с 26-часовым днем. Как пишет Politico, причудливый план, продвигаемый чиновниками, должен позволить местным жителям проводить больше времени с семьей и привлечь новых людей в регион.

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Проект получил название MOREtime (с англ. «Больше времени»). Мэр одноименного города Вадсё (расположен за Полярным кругом недалеко от границы с Россией) Венше Педерсен не смогла объяснить Politico, как новый часовой пояс будет работать на практике.

«Мы особо об этом не думали. Переведем часы с 12 на 13… и посмотрим, как это пойдет. Я не думаю, что они [в Еврокомиссии - прим.ред.] скажут да, поэтому мы не обдумали все детали», - заявила Педерсен.

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В описании проекта MOREtime подчеркивается, что его авторы стремятся «прославлять и продвигать уникальный образ жизни Вадсё, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь рыбалкой, охотой, изучением новых языков или просто общаясь с близкими».

«Мы не бежим за автобусами или поездами, нам не приходится долго добираться до работы и так далее. Мы очень довольны жизнью в той части Норвегии, где у нас есть больше времени, чтобы быть с друзьями и семьей», - подчеркнула Педерсен.

По ее мнению, если Вадсё удастся сделать сутки 26-часовыми, больше людей вдохновятся переездом в отдаленный регион. Заселения этого региона «важнее, чем когда-либо» на фоне украинского кризиса, подчеркнула мэр.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). Как отмечает Politico, в любом случае Евросоюз вряд ли может создавать отдельные часовые пояса. По словам представителя ЕК, часовые пояса - это вопрос самих стран, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу Вадсё.