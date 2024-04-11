Евросоюз заявил о готовности принять участие в конференции по Украине в Швейцарии

Евросоюз приветствует проведение конференции в Швейцарии конференции по урегулированию ситуации на Украине и намерен принять в ней участие. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы союза Набиля Массрали.

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«Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение», - пояснила она на брифинге в Брюсселе.

При этом Набиля Массрали не смогла уточнить журналистам, кто именно будет представлять ЕС на этой конференции.

Ожидается, что мероприятие пройдет 16-17 июня. Инициатором конференции выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. По данным СМИ, Швейцария планирует пригласить от 80 до ста стран, в том числе государства Глобального Юга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участвовать в конференции Россия не будет, так как на самом деле форум посвящен продвижению ультимативной «формулы Зеленского». В свою очередь Китай допустил участие в конференции. При этом власти страны ранее подчеркивали, что будут участвовать только в том формате, который признают и Россия, и Украина.