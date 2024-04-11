Финские острова отказались вооружаться против России

Аландские острова после вступления Финляндии в НАТО намерены оставаться нейтральными и сохранить статус демилитаризованной зоны. Об этом заявил спикер парламента архипелага Йорген Петтерссон. Российская газета

«Жители Аландских островов поддержали вступление Финляндии в НАТО при том, что острова продолжают оставаться нейтральной и демилитаризированной зоной», - подчеркнул Петтерссон. Газета.Ru

«Так же, как это произошло после Первой и Второй мировых войн, после советско-финской войны, после вступления в ЕС и теперь в НАТО. Можно сказать, что каждый раз, когда происходили такие международные события, наш нейтралитет усиливался. И в целом настроение такое: мы должны оставаться зоной мира», - отметил спикер парламента архипелага. ТАСС

В июне 2023 года Финляндия планировала вооружить Аландские острова для противостояния России, несмотря на то, что милитаризация архипелага в настоящее время запрещена по международным соглашениям. Lenta.ru