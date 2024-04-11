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В штабе Трампа ответили на заявления Зеленского о визите на Украину

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг информацию о приглашениях посетить Украину, которые якобы рассматривал Трамп. Сотрудник штаба заявил New York Post, что Трамп в любом случае не согласился бы на приглашение Владимира Зеленского, так как это «было бы неуместно».

В штабе Трампа ответили на заявления Зеленского о визите на Украину
© globallookpress.com

Ранее Зеленский заявил в интервью Bild, что Трампа несколько раз приглашали на Украину - как публично, так и не публично. Экс-президент США якобы отвечал, что «хочет приехать, но не знает, когда сможет это сделать».

Также Зеленский заявил, что мирный план Трампа «очень примитивен», если он заключается в отказе Украины от претензий на Крым и Донбасс.

«Не было никаких контактов [от Зеленского]», - так эти заявления прокомментировал представитель штаба Трампа.

По словам собеседника New York Post, Трамп считает, что «ему было бы неуместно ехать на Украину прямо сейчас, поскольку он не является главнокомандующим».

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