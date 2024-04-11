Зеленский приехал в Литву на саммит «Триморья»

Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья» — объединения 13 государств Евросоюза, Украины и Молдавии. Как сообщает РБК, об этом политик заявил в своих социальных сетях.

По словам Зеленского, в рамках мероприятия пройдут «важные встречи» и состоится подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

«Главное сейчас — сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки», — добавил он.

Напомним, что объединение «Триморье», также известное как «Инициатива трех морей», включает в себя 13 государств ЕС, граничащих с Балтийским, Черным и Адриатическим морями. После 2022 года к организации присоединились Украина и Молдавия. Возглавляет «Триморье» Литва.

Саммит начался 11 апреля. Советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите заявляла, что пространство «Триморья» почти совпадает с восточным флангом НАТО, а потому важные для блока и объединения вопросы пересекаются. Ключевыми темами мероприятия должны стать энергетика, транспорт и кибербезопасность.