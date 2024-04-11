Уничтожена самая защищенная и мощная электростанция под Киевом

После российского комбинированного удара по объектам энергетики Украины на Трипольской ТЭС возник крупный пожар. По данным военкора Александра Коца, электростанция уничтожена. Российская газета

Украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины» также пишет об уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. RT на русском

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра (в 45 км южнее Киева) возле населенного пункта Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1 800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области. ТАСС