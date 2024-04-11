СМИ: Китай наводнил Британию поддельными почтовыми марками

Британская королевская почта Royal Mail в рамках «экономической войны» оказалась наводнена поддельными марками из Китая хорошего качества, которые активно закупаются местными продавцами. Об этом заявили газете Telegraph осведомленные источники.

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По их данным, о массовых подделках стало известно после того, как жители страны начали жаловаться на то, что письма, отправленные с марками, купленными в легальных магазинах, были помечены как поддельные. При этом за использование фальшивых марок в Великобритании предусмотрен штраф в £5 и людям приходилось его платить.

«Эксперты по безопасности и члены парламента назвали массовую подделку «актом экономической войны» сродни «печати фальшивых денег», - говорится в статье.

Издание обратило внимание на то, что «убедительные подделки» покупаются мелкими розничными магазинами. Также проведенное газетой расследование показало, что есть не менее четырех крупных китайских поставщиков, которые готовы печатать до 1 млн поддельных почтовых марок Royal Mail в неделю стоимостью в 4 пенни за каждую.

Марки Royal Mail можно было приобрести и на торговых площадках Amazon и eBay, а также на веб-сайтах, имитирующих официальный магазин британской королевской почты.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон собирается ввести санкции в отношении Китая из-за кибератак, которые по версии властей, совершили против членов парламента поддерживаемые Пекином хакеры. Председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Алиша Кернс отметила, что лично столкнулась с кибератаками, назвав их угрозой демократии.