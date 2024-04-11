The Guardian: Кэмерон провалил попытку помочь Украине с деньгами

Попытки главы МИД Британии Дэвида Кэмерона убедить экс-президента США Дональда Трампа помочь финансированию Украины, похоже, провалились, пишет The Guardian. Как отмечает газета, британскому министру «даже не разрешили» встретиться со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, который мог бы вынести пакет помощи на голосование.

Конгресс США до сих пор не принял законопроект, включающий более 60 миллиардов долларов на поддержку Украины. Пакет помощи заблокирован в Палате представителей, управляемой республиканцами и находящейся под влиянием Трампа.

По данным The Guardian, на частном ужине в поместье Мар-а-Лаго Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США «не вознаграждать» президента РФ Владимира Путина. Глава МИД Британии также заверял, что к июльскому саммиту НАТО у каждого члена альянса будет план по достижению целевого показателя расходов на оборону (Трамп активно критикует низкие расходы на оборону членов НАТО).

Как отмечает газета, Кэмерон надеялся, что Трамп подаст сигнал об изменении своего курса, по крайней мере, облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.

Однако аргументы Кэмерона - «как рациональные, так и эмоциональные» - натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии. Сторонники жесткой линии, охладевшие к идее финансовой поддержки Украины, угрожают свергнуть Джонсона, если он поставит пакет помощи на голосование.