Спикер Палаты представителей США предложил своему врагу должность советника

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил критикующей его конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин стать советником. Об этом сообщает Associated Press (AP).

После неудач предложений Джонсона в Конгрессе он решил заручиться поддержкой кандидата в президенты Дональда Трампа. По словам представителя предвыборного штаба Трампа, 12 апреля Джонсон планирует провести пресс-конференцию с экс-президентом США, на которой они сделают совместное заявление.

Спикер законодательного органа также пошел на неожиданный шаг и предложил своему главному политическому врагу — республиканке Марджори Тейлор Грин — занять консультативную должность советника. Грин сказала журналистам, что она «подождет и посмотрит».

Ранее Тейлор Грин распространила письмо с призывом отстранить Джонсона от должности, обвинив его в предательстве интересов собственной партии.