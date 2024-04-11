CNN: Трамп не изменил позицию по помощи Киеву после разговора с Кэмероном

Бывший президент США Дональд Трамп не поменял свою позицию относительно предоставления финансовой помощи Киеву после разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к экс-лидеру США.

По их данным, "нет никаких признаков" того, что политик изменил свою точку зрения. При этом некоторые сторонники Трампа, поддерживающие оказание помощи Украине, выразили "сдержанный оптимизм" после встречи Трампа с Кэмероном, передает телеканал.

Ранее Кэмерон заявил в интервью газете The Washington Post, что во время встречи с бывшим американским президентом Дональдом Трампом пытался убедить его в необходимости выделения помощи Украине для сохранения сильной позиции США по отношению к Китаю и России. По мнению британского министра, любому американскому лидеру необходимо убедить Конгресс одобрить военную помощь Украине, чтобы создать там благоприятную обстановку. Говоря о реакции Трампа на свои слова, Кэмерон уклонился от прямого ответа, заявив, что экс-президент будет говорить за себя.

Трамп ранее предложил американской администрации в качестве варианта предоставлять помощь Украине в виде кредитов. Он выразил недоумение, почему США должны "просто передавать деньги Украине".