В США указали на необычное поведение Си Цзиньпина во время визита Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Китай с рабочим визитом, где встречался не только со своим коллегой, но и самим лидером КНР Си Цзиньпином, заметила обозреватель CNN Симона Маккарти. По ее мнению, это очень примечательная деталь, которая демонстрирует приверженность Пекина к тесному сотрудничеству с Москвой.

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Это была первая прямая встреча Си Цзиньпина и Лаврова за шесть лет, и она примечательна тем, что главы государств необязательно встречаются с приезжими министрами, — подчеркнула она.

Маккарти пояснила, что лидеру мирового уровня необязательно было встречаться с иностранным министром. Обычно главы государств ведут прямые переговоры между собой, а не с представителями ведомств, подчеркнула она.

Лавров прибыл в Китай с официальным визитом

Ранее читатели китайского портала Guancha обратили внимание на красную дорожку, которую постелили Лаврову во время прибытия в Пекин. Министр финансов США Джанет Йеллен в свое время такой чести не удостоилась, заметили пользователи, и, вероятнее всего, причина в том, что американская чиновница приехала без приглашения. Другой пользователь указал на тот факт, что Лавров явно заслуживает куда больше доверия, чем «американская старуха». Его поддержали подписчики, отметив, что глава внешнеполитического ведомства России приходится Китаю «старым другом».