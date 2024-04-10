Кулеба перейдет к жесткой дипломатии по отношению к партнерам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не будет просить западные ПВО Patriot «по-доброму», так как такой подход не сработал. Об этом он рассказал в интервью Washington Post.

По его словам, теперь Украина будет добиваться поставок систем ПВО более жесткими методами. При этом Кулеба признал, что такая смена риторики может испортить отношения между странами.

«Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. <...> Одна часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает», — заявил он.

Дипломат также добавил, что не понимает нежелание некоторых стран передать Украине системы Patriot. По его словам, у некоторых стран есть более ста доступных для передачи установок, а некоторые государства используют более одной системы Patriot для охраны портов или аэродромов.

Кулеба призвал Индию пересмотреть отношения с Россией

Ранее Кулеба заявил, что страны НАТО пообещали найти Украины новые системы ПВО.