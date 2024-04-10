Эрдоган отреагировал на гибель сыновей лидера ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков. Об этом сообщили в палестинском движении, передает «РИА Новости».

По данным агентства, Эрдоган пообщался с Ханией по телефону. Во время разговора президент Турции выразил главе политбюро соболезнования в связи с гибелью его трех сыновей и трех внуков в результате атак со стороны Израиля.

Ранее свои соболезнования Хании выразил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Сообщалось, что трое сыновей и внуков главы политбюро движения ХАМАС погибли в результате удара ЦАХАЛ в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, сказал, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в анклаве. Также он указал, что за все время противостояния с Израилем у него погибло около 60 родственников.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.